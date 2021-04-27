Байден снова оговорился: Президент США нецензурно выругался во время выступления

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Американский лидер не смог с первого раза произнести словосочетание "nazi flags" (нацистские флаги)

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в очередной раз запнулся и случайно нецензурно выругался во время выступления. Соответствующие видео опубликовали на YouTube-канал END GAME.

Как отмечается, американский лидер выступил с речью, часть которой посвятил проблеме сторонников идеи о превосходстве белой расы и американцев, которые являются сторонниками нацистских идей.

На одном из слов Байден запнулся и выругался матом во время своей речи.

В частности, пытаясь произнести фразу "нацистские флаги", он сделал ошибку в слове "флаги" (flags), что безвозвратно изменило значение слово. Байден произнес слово fags (пед**и).

Байден сразу заметил свою ошибку и поправил себя. Ему пришлось извиниться перед собравшимися, но президент США уверенно продолжил речь.

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Напомним, на днях Джо Байден снова оговорился во время выступления. Он перепутал слова "салон" и "салун" (традиционное название американских баров, - ред.), но тут же отшутился по этому поводу.