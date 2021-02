Американский рэпер вставил в лоб бриллиант: его стоимость 24 млн долларов

Размер камня-10 карат

Американский рэп-исполнитель Лил Узи Верт украсил свой лоб бриллиантом, стоимость которого достигает 24 млн долларов. Об этом стало известно из видео, которое он выложил на своей странице в Instagram.

Как отмечается, камешек на лице знаменитости имеет размер 10 карат.

"Красота – это боль", - прокомментировал видео рэпер.

Впрочем, поклонники Верта заметили, что украшение на его лбу несколько несимметрично. Сам исполнитель объяснил это наличием отека после операции. Он отметил, что рана должна зажить и тогда, украшение будет смотреться гармонично.

Кроме этого, новость о бриллианте на лбу у Лила Узи Верта также прокомментировали и разработчики серии ролевых игр "Diablo". Они в шутку попросили вернуть камень души, в котором находится демон ужаса.

RETURN THE RED SOULSTONE, MORTAL. YOU CANNOT CONTAIN THE LORD OF TERROR. https://t.co/1GsUrPiSVB