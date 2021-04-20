Американский программист создал сайт, подсчитывающий заработок Джеффа Безоса

Джефф Безос Фото из открытых источников

Калькулятор подсчитывает сумму за то время, которое человек находится на сайте

Разработчик из Техаса (США) Альваро Монторо создал онлайн-калькулятор, который в реальном времени подсчитывает заработок главы Amazon Джеффа Безоса. Об этом он сам сообщил на портале Dev.to.

"Некоторые разработчики используют свои выходные для разработки крутых и грандиозных проектов, изучения новых технологий и использования в качестве второго (или третьего) источника дохода... Вместо этого я использовал эти выходные для разработки небольшого и глупого проекта. Я разработал веб-страницу, которая подсчитывает, сколько денег зарабатывает Джефф Безос, пока вы ее читаете", - отметил Монотро.

Так, на сайте установлено табло со счетчиком и подписью "Вот сколько заработал Джефф Безос с тех пор, как вы зашли на эту страницу".

Тут же всплывают разноцветные уведомления с напоминаниями: "50 секунд. Этого хватит, чтобы купить полностью заряженную Tesla Model S (182 тысячи долларов)". Или: "110 секунд. Это больше, чем президент США зарабатывает в год (400 тысяч долларов)".

Для подсчетов программист использовал информацию из публикаций Bloomberg и BuzzFeed — согласно этим данным, Безос зарабатывает 3605 долларов в секунду.

К слову, по данным рейтинга самых богатых людей мира по версии Bloomberg, состояние Джеффа Безоса, на 20 апреля 2021 года, оценивается в 197 млрд долларов.

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Ранее сообщалось, что основатель компании Amazon, самый богатый человек в мире Джефф Безос покинет пост гендиректора, вместо этого он станет исполнительным председателем совета директоров. Предприниматель отмечал, что намерен уделить больше времени своему благотворительному фонду Bezos Earth Fund, космической компании Blue Origin, газете The Washington Post и фонду Amazon Day 1 Fund.