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Американец потратил на жалобу в газете на скорость Интернета 10 тыс. долларов

Аарон Эпштейн The Washington Post

И это подействовало

В американском штате Калифорния 90-летний Аарон Эпштейн разместил в газете The Wall Street Journal жалобу на медленный Интернет от провайдера AT&T, потратив на это 10 тысяч долларов и это сработало - теперь у мужчины безлимитный Интернет со скоростью 300 Мб/сек. (было 3 Мб/с). Об этом пишет The Washington Post.

В частности, у Эпштейна периодически возникали проблемы со скоростью интернета, однако с началом пандемии это стало постоянным разочарованием. Так, просмотр сериалов на стриминговых сервисах Netflix и Roku стал для мужчины "слайд-шоу". Он неоднократно жаловался на качество услуг, однако его постоянно уверяли, что вскоре станет лучше.

Поэтому дедушка решил потратить $10 тысяч сбережений на размещение в газете The Wall Street Journal жалобы в адрес главы AT&T, в которой он хотел привлечь внимание к своей проблеме. Письмо он подписал как "клиент AT&T с 1960 года", указав свой номер телефона и электронную почту.

"AT&T гордится тем, что является лидером в области электронных коммуникаций. К сожалению, для людей, живущих в Северном Голливуде, штат Калифорния, 91607, AT&T стало большим разочарованием", — написал в объявленные Эпштейн.

Вскоре после публикации с ним связались представители компании и протащили новый кабель из оптоволокна. Генеральный директор AT&T позвонил ему, чтобы убедиться, что все сделали.

По словам Эпштейна, он мог просто сменить провайдера, но чувствует ответственность за других клиентов AT&T, среди которых его родственники.

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Напомним, маленькая девушка, которая снимает видео о животных на YouTube собрала за несколько дней более 27 тысяч подписчиков. Девочка стала звездой, разместив объявление о своем канале "Природа ТВ" на столбе. Пользовательница Twitter с ником "Сонькоу" сфотографировала его и выложила у себя на странице. Оттуда и началась волна популярности девочки.

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