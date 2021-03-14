Актриса Корина Масьеро разделась на вручении премии "Сезар"
Сперва она появилась в костюме осла
В Париже в ходе церемонии вручения главной французской кинонаграды Сезар 57-летняя актриса Корина Масьеро полностью разделась на сцене. Об этом сообщает Canal+.
Как отмечается, она вышла в свет в костюме осла. Когда Масьеро пригласили на сцену к микрофону, актриса сняла с себя воображаемую шкуру и оказалась в длинном окровавленном платье. Однако, и на этом перформенс не закончился.
"У меня есть последний костюм, и больше ничего", - заявила она и полностью разделась.
"No culture, no future."— CANAL+ (@canalplus) March 12, 2021
L'intervention (dé)culottée de Corinne Masiero en soutien aux intermittents. #César2021 pic.twitter.com/Uhd8ibEfgj
На теле актрисы, покрытом пятнами бутафорской крови, было нанесено лозунг "Нет культуры - нет будущего", а также обращение к премьер-министра Франции Жана Кастекса: "Верни нам культуру, Жан".
Такой поступок Масьеро направлен на поддержку деятелей культуры, которые накануне церемонии устроили масштабные протесты с захватом культурных учреждений.
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