Актриса Корина Масьеро разделась на вручении премии "Сезар"

Дерзкое выступление Корины Масьеро во время церемонии награждения "Сезар" EPA

Сперва она появилась в костюме осла

В Париже в ходе церемонии вручения главной французской кинонаграды Сезар 57-летняя актриса Корина Масьеро полностью разделась на сцене. Об этом сообщает Canal+.

Как отмечается, она вышла в свет в костюме осла. Когда Масьеро пригласили на сцену к микрофону, актриса сняла с себя воображаемую шкуру и оказалась в длинном окровавленном платье. Однако, и на этом перформенс не закончился.

"У меня есть последний костюм, и больше ничего", - заявила она и полностью разделась.

На теле актрисы, покрытом пятнами бутафорской крови, было нанесено лозунг "Нет культуры - нет будущего", а также обращение к премьер-министра Франции Жана Кастекса: "Верни нам культуру, Жан".

Такой поступок Масьеро направлен на поддержку деятелей культуры, которые накануне церемонии устроили масштабные протесты с захватом культурных учреждений.

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