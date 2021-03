Актер Аль Пачино задремал во время онлайн-награждения "Золотого глобуса"

На несколько секунд он остался с закрытыми глазами

Американский актер и режиссер Аль Пачино прямо во время прямого эфира 78-й церемонии награждения премии "Золотой глобус" уснул. Об этом сообщает Meduza.

Как видно на видео, во время онлайн-совещания в Zoom актер в черном костюме и темной рубашке, сидя на диване на несколько секунд провалился в сон и не заметил этого.

Сторонники Пачино поддержали кумира и считают его поступок правильным. По их мнению, он может себе это позволить, так как за всю карьеру уже получил 20 таких наград.

Однако, некоторые из них предполагают, что, вероятно, звезда кино не заснул, а просто опустил глаза, чтобы заглянуть в телефон.

Как отмечается, его номинировали в категории "Лучший актер в драматическом сериале" за роль убийцы нацистов в ленте "Охотники".





