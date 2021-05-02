Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым Вирастюка признали нардепом

Василий Вирастюк Фото из открытых источников

Большая палата также признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов

Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка избрано народным депутатом в округе №87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Согласно сообщению, Большая палата также признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов.

Такое решение мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе №87 ЦИК не была обеспечена проверка всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса.

Как известно, соперник Вирастюка Александра Шевченко не согласился с протоколом ЦИК о результатах выборов в округе и обжаловал этот протокол и действия комиссии по установлению результатов в ВС. Дополнительно в иске просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола.

Напомним, 28 марта в двух округах – в Донецкой и Ивано-Франковской областях – состоялись довыборы в Верховную Раду. В частности, в округе №50 в Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках, а в округе №87 в Ивано-Франковской области голосование проходило на 117 избирательных участках.

Впоследствии стало известно, что по результатам 100% протоколов на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.