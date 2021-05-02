live
Новости » Ивано-Франковск Читати новину українською

Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым Вирастюка признали нардепом

Василий Вирастюк Фото из открытых источников

Большая палата также признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов

Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка избрано народным депутатом в округе №87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Согласно сообщению, Большая палата также признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов.

Такое решение мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе №87 ЦИК не была обеспечена проверка всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса. 

Как известно, соперник Вирастюка Александра Шевченко не согласился с протоколом ЦИК о результатах выборов в округе и обжаловал этот протокол и действия комиссии по установлению результатов в ВС. Дополнительно в иске просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола.

Новости по теме: На округе, где победил Вирастюк, начали 17 производств

Напомним, 28 марта в двух округах – в Донецкой и Ивано-Франковской областях – состоялись довыборы в Верховную Раду. В частности, в округе №50 в Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках, а в округе №87 в Ивано-Франковской области голосование проходило на 117 избирательных участках.

Впоследствии стало известно, что по результатам 100% протоколов на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

ЦИК зарегистрировал Андрея Аксёнова народным депутатом ЦИК признала Вирастюка победителем на довыборах в Раду На округе, где победил Вирастюк, начали 17 производств Василий Вирастюк победил на довыборах в Раду на округе №87, - ЦИК

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |