Василий Вирастюк победил на довыборах в Раду на округе №87, - ЦИК

Вирастюк получил наибольшее количество голосов избирателей - 31,25%

По результатам 100% протоколов, на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии .

Как отмечается, по результатам выборов:

кандидат Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" получил наибольшее количество голосов избирателей (31,25%, 15 076 голосов);

кандидат Александр Шевченко от партии "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосов),

кандидат Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" (28,86%, 13 927 голосов).

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Напомним, 28 марта в двух округах – в Донецкой и Ивано-Франковской областях – состоялись довыборы в Верховную Раду. В частности, в округе №50 в Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках, а в округе №87 в Ивано-Франковской области голосование проходило на 117 избирательных участках.

Позже, глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что на 87 округе в Ивано-Франковской области двое суток был заблокирован подсчет голосов на довыборах в ВР из-за отсутствия кворума.