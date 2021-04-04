Василий Вирастюк победил на довыборах в Раду на округе №87, - ЦИК
Вирастюк получил наибольшее количество голосов избирателей - 31,25%
По результатам 100% протоколов, на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Как отмечается, по результатам выборов:
- кандидат Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" получил наибольшее количество голосов избирателей (31,25%, 15 076 голосов);
- кандидат Александр Шевченко от партии "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосов),
- кандидат Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" (28,86%, 13 927 голосов).
Напомним, 28 марта в двух округах – в Донецкой и Ивано-Франковской областях – состоялись довыборы в Верховную Раду. В частности, в округе №50 в Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках, а в округе №87 в Ивано-Франковской области голосование проходило на 117 избирательных участках.
Позже, глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что на 87 округе в Ивано-Франковской области двое суток был заблокирован подсчет голосов на довыборах в ВР из-за отсутствия кворума.