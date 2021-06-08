В сети появились фото последствий аварии на газопроводе в Ивано-Франковской области

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал

Сегодня в селе Клузев на Прикарпатье произошла авария на газопроводе "Угерско - Ивано-Франковск - Черновцы". Очевидцы начали публиковать видео и фото с места происшествия, передает местное издание "Галка" .

Как отмечается, когда спасатели прибыли на место разгерметизации, огня не было. Сейчас там работают профильные службы, а к месту происшествия никого не пропускают.

По данным издания, вблизи места события очень высокая концентрация газа, но запах не ощущается, так как он появляется уже на другой стадии.

В свою очередь, местные жители рассказали, что услышали сильный взрыв, после чего увидели столб дыма. В результате был поврежден автомобиль, который стоял неподалеку, а в населенном пункте пропал свет.

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Напомним, о чрезвычайной ситуации на газопроводе в Ивано-Франковской области стало известно сегодня после обеда. Пострадавших в результате инцидента нет. Угроза прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах также отсутствует.