В Карпатах зафиксировали землетрясение

Обращений от жителей не поступало

В пятницу, 4 мая, в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой около 2 по шкале Рихтера. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"4 июня в 14 час. измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в с. Манява Богородчанского района", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС уточнили, что обошлось без негативных последствий, к спасателям не поступали обращения от граждан.

Напомним, в понедельник, 31 мая, в Карпатах выпал снег, что продолжает лежать и до сих пор.