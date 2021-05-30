В Карпатах выпал снег: Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский +1°С

Видимость на горе Поп Иван Черногорский ограничена до 30 метров

Сегодня, 30 мая, в Карпатах значительно ухудшились погодные условия. В частности, в горах идет снег, а температура воздуха близка к нулю. Об этом сообщает пресс-центр Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook .

"По состоянию на 07:50 30 мая 2021 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 метров. Ветер юго-западной 3-5 м/с. Температура воздуха +1°С", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Украине 34 населенных пункта остаются без света из-за непогоды

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня, 30 мая, в Украине будет дождливо везде, за исключением южных регионов. Там прогнозируется переменно облачная погоду, без осадков. Температура воздуха днем местами будет достигать + 25 градусов.