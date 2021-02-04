live
Новости » Ивано-Франковск Читати новину українською

В Ивано-Франковской области усилили карантин из-за роста заболеваемости COVID-19

Фото из открытых источников

В регионе также разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом

В Ивано-Франковской области власти решили усилить карантин из-за значительного роста в течение последних пяти дней количества больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА

Согласно сообщению, во время внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с распространением коронавируса все члены единогласно приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий.

Новости по теме: Менее 2%: Ляшко назвал процент летальности от COVID-19 в Украине

Как отмечается, теперь на территории области:

  • ограничили проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;
  • запретили осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения,
  • ограничили проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, публичных событий; 
  • ввели обязательный масочный режим в общественных местах.

Новости по теме: Ляшко назвал, сколько в Украине готовы делать прививок против коронавируса в месяц

Кроме этого, Департаменту здравоохранения облгосадминистрации было поручено развернуть в областных медучреждениях 70 дополнительных коек для COVID-пациентов. 

Новости по теме: Жители из ОРДЛО могут бесплатно лечиться от COVID-19 в Украине, - Ляшко

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантинные ограничения в Украине продлятся минимум до 30 апреля, однако после этого они могут быть повторно продлены.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Прививка или периодическое тестирование: В Литве установили условия для работы педагогов Красный Крест запускает план вакцинации полмиллиарда жителей бедных стран В украинской армии 60 военных заразились коронавирусом В Украине будут вакцинировать людей, переболевших COVID-19, – Ляшко

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Спецэфир: Закрытие телеканалов ZIK,
Спецэфир: закрытие телеканалов ZIK,
Елена Лукаш | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Скандальный эфир | Тарифы. Коалиция в Раде. Языковые конфликты | Ток-шоу