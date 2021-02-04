В Ивано-Франковской области усилили карантин из-за роста заболеваемости COVID-19

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В регионе также разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом

В Ивано-Франковской области власти решили усилить карантин из-за значительного роста в течение последних пяти дней количества больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

Согласно сообщению, во время внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с распространением коронавируса все члены единогласно приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий.

Как отмечается, теперь на территории области:

ограничили проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;

запретили осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения,

ограничили проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, публичных событий;

ввели обязательный масочный режим в общественных местах.

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Кроме этого, Департаменту здравоохранения облгосадминистрации было поручено развернуть в областных медучреждениях 70 дополнительных коек для COVID-пациентов.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантинные ограничения в Украине продлятся минимум до 30 апреля, однако после этого они могут быть повторно продлены.