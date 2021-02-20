В Ивано-Франковской области разворачивают карантинные блокпосты

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Также в регионе устанавливают мобильный госпиталь

В Ивано-Франковской области из-за роста количества новых больных COVID-19 вводят особый режим въезда/выезда и разворачивают карантинные блокпосты. Об этом идет речь в протоколе региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Отмечается, что полиция и Нацгвардия должны организовать на въездах и выездах из населенных пунктов региона карантинные посты и измерение температуры у граждан. При этом в случае выявления заболевания людей должны направить в медучреждение. Предполагается, что в регионе будут работать 16 блокпостов, пять из которых — круглосуточно.

В то же время пресс-служба ГСЧС сообщила, что в городе Богородчаны на базе больницы для больных коронавирусом разворачивают мобильный госпиталь. Он состоит из отдельных палаток и должен усилить работу стационарной больницы. Медучреждение может принять до 250 больных, а мобильный госпиталь рассчитан на 120 мест.

В целом спасатели установили 10 палаток и сейчас настраивают оборудование и системы жизнеобеспечения.

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Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области из-за стремительного увеличения количества больных COVID-19 вводят красную зону карантинных ограничений. Жесткие ограничения будут действовать с 22 по 28 февраля.