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В Ивано-Франковске откроют еще один временный госпиталь для больных COVID-19

Фото из открытых источников

Ежедневно с запросом на госпитализацию обращаются 60-70 пациентов

В Ивано-Франковске на базе городской поликлиники №2 развернут еще один временный госпиталь для больных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив. 

"Завтра утром созываем комиссию по чрезвычайным ситуациям. И на базе Городской поликлиники №2, которая на ул. Долгая, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно до двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов", - написал городской глава.

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Кроме этого, Марцинкив призвал горожан и медицинский персонал отнестись с пониманием к такому решению.

"Потому что сейчас если выписывается каждый день по 25-30 человек, то обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов ежедневно. Это непопулярные шаги, но необходимые. Поэтому прошу относиться к ним с пониманием", - пояснил Марцинкив.

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Напомним, в середине февраля на Прикарпатье из-за высокого роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 разработали новые маршруты для госпитализации больных и развернули временный госпиталь. 

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