В Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу на АЗС

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В результате происшествия ранения получили два человека

В селе Черемхов (Ивано-Франковская область) на автозаправке мужчина открыл стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщает прессслужба полиции.

Как сообщается, на территории заправки было две компании, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.

В результате 32 и 38-летние местные жители получили ранения и госпитализированы.

После этого правоохранители с привлечением бойцов роты полиции особого назначения разыскали и задержали нападавшего, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Вскоре мужчине сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, в вагоне поезда Константиновка-Киев двое пассажиров открыли огонь из табельного оружия. В результате инцидента никто из 11 пассажиров вагона не пострадал.

Правоохранителям в ходе спецоперации "Гром" удалось задержать правонарушителей, которые оказались военнослужащими. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.