В Ивано-Франковске избили врача "скорой", которая приехала на вызов к ромам

В результате инцидента медик получила легкие телесные повреждения

Как отмечается, у медика возник конфликт с мужчиной в состоянии алкогольного опьянения.

В Ивано-Франковске напали на врача "скорой помощи" , приехавшая на вызов в ромское поселение. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Facebook .

"Сын женщины, которая нуждалась в медицинской помощи, вышел навстречу врачам в состоянии алкогольного опьянения. В дальнейшем между мужчиной и врачом возник конфликт, после чего он ее ударил. Как сообщают в полиции, у медика легкие телесные повреждения", - рассказала омбудсмен.

Также Денисова добавила, что злоумышленника задержали. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 УПК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Проводится досудебное расследование.

Омбудсмен, со своей стороны, требует объективное и непредвзятое расследование данного случая, а СМИ призывают освещать этот инцидент, не разжигая язык вражды в отношении ромского сообщества.

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Напомним, в марте в Харьковской области на медиков скорой медицинской помощи совершили нападение. У водителя кареты скорой и медсестры диагностировали ушибы и черепно-мозговую травму. А фельдшер от госпитализации отказалась.