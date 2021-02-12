Украинка установила национальный рекорд быстрее всего поднявшись на самый высокий вулкан мира

Общее время подъема и спуска на вулкан Охос-дель-Саладо длилось 28 часов

"Сегодня мы объявляем о том, что зафиксирован рекорд самого быстрого поднятия на вершину самого высокого вулкана мира Охос-дель-Саладо, которое осуществила женщина, франковчанка Кристина Мохнацкая. До этого были попытки, украинки поднимались на этот вулкан, но вот этот рекорд Христе на время, а это 19 часов и 3 минуты, оказался невероятным. Подозреваю, что это рекорд не только в Украине, это – серьезное достижение", - отметил Горишевский.

Он добавил, что год назад украинка поднялась на вершину этого вулкана, но тогда речь о скорости не шла.

"Подъем на этот вулкан может длиться 2-3 суток. И сейчас Национальный Реестр Рекордов хочет собрать доказательную базу для возможной фиксации этого рекорда среди мировых достижений", - подчеркнул представитель реестра.

В свою очередь, украинка призналась, что общее время подъема и спуска на вулкан Охос-дель-Саладо длилось 28 часов, но для нее это была вечность.

К слову, самый высокий на планете вулкан Охос-дель-Саладо расположен в Андах, на границе Аргентины и Чили, и имеет высоту 6893 метра. Кристина Мохнацкая взошла на него 14 января и подняла на вулкане флаг Ивано-Франковска.

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Напомним, в прошлом году украинец Руслан Верин, который путешествовал по Южной Америке на велосипеде, поднялся на вулкан Утурунку, который является самой высокой вершиной юго-западной Боливии. Сам путешественник подозревает, что он является первым европейцем, который поднялся на такую высоту на двухколесному транспорте.