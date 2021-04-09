Смягчение карантина на Прикарпатье: Что изменится

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На Прикарпатье заработают непродовольственные рынки, все учебные заведения, сфера общественного питания и тому подобное

В связи с выходом Ивано-Франковской области из красной зоны эпидемиологической опасности завтра на Прикарпатье заработают непродовольственные рынки, учебные заведения, сфера общественного питания, торговые центры и учреждения культуры, пригородный общественный транспорт. Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук на своей странице в Facebook.

"Ивано-Франковская область вышла из красной зоны. Соответствующее решение приняли государственная и региональная комиссии ТЭБ и ЧС", - отметил Бойчук.

По его информации, завтра на Прикарпатье заработают непродовольственные рынки, все учебные заведения, сфера общественного питания, торговые центры, спортзалы, фитнес-центры, бассейны, учреждения культуры. Свою работу возобновит пригородный общественный транспорт.

"Все эти заведения и транспорт смогут функционировать с соблюдением соответствующих санитарных норм, предусмотренных для желтой зоны карантина", - отметил Бойчук.

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Напомним, государственная комиссия ТЭБ и ЧС установила с 11 апреля красную зону эпидопасности в Харьковской области и отменила - в Ивано-Франковской.