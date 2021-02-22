На Прикарпатье ввели красную зону карантина: Какие ограничения действуют в регионе

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Ограничения будут действовать минимум неделю - до 28 февраля

С сегодняшнего дня, 22 февраля, в Ивано-Франковске и по области начали действовать карантинные ограничения красной зоны. Об этом сообщил в Facebook мэр областного центра Руслан Марцинкив.

Как отмечается, с понедельника, 22 февраля, до воскресенья, 28 февраля, действуют следующие ограничения:

заведения общепита работают только навынос;

приостановлена работа развлекательных заведений, ночных клубов, кинотеатров, спортивных залов;

запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий;

школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

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В то же время школы для детей 1-4 класса, детские сады работают в обычном режиме; транспорт работает в обычном режиме; промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.

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Напомним, в Ивано-Франковской области из-за роста числа новых больных COVID-19 ввели особый режим въезда/выезда и развернули карантинные блокпосты.