На Прикарпатье ввели красную зону карантина: Какие ограничения действуют в регионе
Ограничения будут действовать минимум неделю - до 28 февраля
С сегодняшнего дня, 22 февраля, в Ивано-Франковске и по области начали действовать карантинные ограничения красной зоны. Об этом сообщил в Facebook мэр областного центра Руслан Марцинкив.
Как отмечается, с понедельника, 22 февраля, до воскресенья, 28 февраля, действуют следующие ограничения:
- заведения общепита работают только навынос;
- приостановлена работа развлекательных заведений, ночных клубов, кинотеатров, спортивных залов;
- запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий;
- школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.
В то же время школы для детей 1-4 класса, детские сады работают в обычном режиме; транспорт работает в обычном режиме; промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.
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Напомним, в Ивано-Франковской области из-за роста числа новых больных COVID-19 ввели особый режим въезда/выезда и развернули карантинные блокпосты.