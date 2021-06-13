На Прикарпатье в Черемоше погиб ребенок
Об исчезновении ребенка сообщили накануне вечером
В Косовском районе Ивано-Франковской области под вечер мальчик упал в реку после чего его понесло вниз по течению. Наутро спасатели нашли его тело. Об этом сообщает пресслужба ДСНС.
Стало известно, что сегодня утром горные спасатели подняли на берег тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски.
Об исчезновении ребенка сообщили вчера вечером.
Со слов очевидцев установлено, что на реке Черемош находилось трое детей, один из которых (мальчик, 12 лет) поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению.
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