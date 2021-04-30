На Прикарпатье произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легковушки

Смертельное ДТП возле Коломыи Facebook/Полиция Ивано-Франковской области

Нескольких пассажиров автобуса доставили в больницу

Недалеко от Коломыи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает в Facebook полиция Ивано-Франковской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня около 15:00 в селе Корнич. Во время столкновения в автомобиле "КИА" находились двое одесситов: водитель 1953 г. р. и пассажирка 1956 г. р. Они погибли на месте происшествия от полученных травм.

В рейсовом автобусе "Ивано-Франковск - Снятин" находилось около 23 человек, шестерых из них доставили в больницу. Сейчас устанавливается, какие телесные повреждения получили потерпевшие, других лиц на месте осматривают медики.

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Как отмечается, на месте аварии работают следователи областного главка полиции, спасатели. Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

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Напомним, утром в пятницу, 23 апреля, на Варшавской трассе возле Киева произошло столкновение двух автомобилей, а впоследствии произошел взрыв, в результате чего заживо сгорел человек.