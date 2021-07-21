На Прикарпатье произошло ДТП: Микроавтобус столкнулся с фурой, есть пострадавшие

Среди пострадавших - шестеро детей

Согласно сообщению, сегодня, 21 июля, в 12:35 произошла авария в Делятине. Предварительно установлено, что 40-летний житель Житомирской области двигался на автомобиле Volkswagen Transporter в направлении города Мукачево и, выезжая с второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с грузовиком DAF, которым управлял 26-летний житель Надворнянского района.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Volkswagen Transporter и семь пассажиров 38, 17, 15, 13, 11 (два человека) и 8 лет, которые являются жителями Житомирской области. Все они доставлены в больницу.

Степень тяжести телесных повреждений потерпевших устанавливается.

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Напомним, вчера, 20 июля, на Закарпатье на трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого одна женщина погибла на месте происшествия, еще трое, среди которых двое малолетних детей, госпитализированы. Предварительно выяснено, что мужчина на автомобиле Mercedes Vito не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.