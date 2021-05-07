На Прикарпатье обнаружили массовое отравление пчел

Местные жители также жалуются на плохое самочувствие

На территории Тисменицкой общины Ивано-Франковской области зафиксировали массовое отравление пчел. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Тисменицкого городского совета.

Согласно сообщению, первые случаи отравления обнаружили в селах Милованье и Рошнев, впоследствии - в Ольшанице.

Известно, что пчеловоды обратились за помощью к местным властям и правоохранителям. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Как отмечается, согласно статье 38 Закона Украины "О пчеловодстве", ответственность несут лица, виновные в несообщении (сокрытии) или предоставлении ложной информации о возникновении угрозы пчелам при применении средств защиты растений.

В комментариях к сообщению местные жители начали жаловаться на плохое самочувствие и недуги детей. Также они заявили, что арендаторы заблаговременно не сообщили об обработке полей средствами защиты растений.

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Напомним, ранее в США в автомобиль мужчины залетели 15 тысяч пчел, пока владелец авто ходил в магазин.