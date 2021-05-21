На Прикарпатье лесовоз рухнул в реку, есть жертвы и пострадавший

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением

В Калушском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибли два человека, а еще один мужчина получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел вечером в четверг, 20 мая. Около 22:09 в селе Шевченково Выгодской территориальной общины с моста упал в реку грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находились трое людей.

Как отмечается, на месте происшествия спасатели нашли и извлекли тела двух погибших, еще один человек получил травмы, ему медики оказывали помощь.

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Также правоохранители установили, что погибшие - водитель 1979 г. р., житель села Лолин и пассажир 1994 г. р., житель села Подлески. Еще одного пассажира 1991 г. р. госпитализировали в медицинское учреждение.

Предварительно установлено, водитель не справился с управлением и "КамАЗ" с моста упал в реку, причину аварии установит расследование.

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Напомним, ранее на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибли два человека.