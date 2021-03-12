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На Прикарпатье две девушки провалились под лед: Они пытались спасти собаку

Фото из открытых источников

Девушки смогли самостоятельно выбраться из воды и отказались от медицинской помощи

В Ивано-Франковской области две девушки, пытаясь спасти собаку, провалились под лед на Коломыйском городском озере. Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, вчера, 11 марта, в 18:05 после звонка о животном, которое попало в беду, спасатели прибыли на место происшествия и увидели, что собаке уже оказывали помощь две местные жительницы в возрасте 15 и 20 лет. В итоге они спасли питомца, однако сами провалились под лед.

В управлении ОГА добавили, что девушки смогли самостоятельно выбраться из воды. От оказания медицинской помощи они отказались.

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Напомним, в начале февраля во Львовской области из-за ухудшения погодных условий на реке Западный Буг ко льду примерзла стая птиц. Лебедей освободили от ледовой западни и выпустили на воду, а двух, которые очень ослабли, передали волонтерам зоозащиты.

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