На Прикарпатье 11 человек попали в больницу с отравлением

Укринформ

Все они употребляли пищу в одном и том же месте

В Ивано-Франковском районе зафиксировали массовое пищевое отравление, так в больницу попали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСНС.

"По состоянию на 07 ч. 22 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 11 человек", - говорится в сообщении.

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Известно, что все пациенты 17 июня употребляли пищу в гостинично-развлекательном комплексе "Диброва" в с. Диброва Ивано-Франковского района.

Как отмечается, сейчас состояние здоровья пострадавших оценивают как средней степени тяжести. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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Напомним, с 17 июня люди в Харькове начали массово жаловаться на боль в животе. Сначала в больницу был госпитализирован с диагнозом гастроэнтероколит 25 человек.

В конце концов количество людей, обратившихся к медикам с пищевым отравлением после того, как поели в харьковских ресторанах "Якитория" и "Мафия", возросло до 57 человек.