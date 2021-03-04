Мэр Ивано-Франковска сделал прививку от COVID-19 в прямом эфире

Руслан Марцинкив вакцинировался остаточной вакциной

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вакцинировался против коронавируса COVID-19 остаточной вакциной AstraZeneca (Covishield). Видео процесса прививки он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Есть остаточная вакцина. Вакцинируюсь. Я сейчас нахожусь в Центральной городской клинической больнице. Именно здесь сейчас медработники проходят вакцинацию. Дал публичное согласие о вакцинации", - отметил мэр города.

Марцинкив назвал вакцинацию-эффективным методом борьбы с коронавирусом и считает, что стоит собственным примером показывать государственную позицию и соблюдать все необходимые карантинные меры.

Кроме того, он призвал граждан не бояться вакцинации.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен разрешить использовать остатки вакцин от коронавируса для украинцев вне общей очереди для того, чтобы избежать утилизации препарата.