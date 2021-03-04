Мэр Ивано-Франковска сделал прививку от COVID-19 в прямом эфире
Руслан Марцинкив вакцинировался остаточной вакциной
Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вакцинировался против коронавируса COVID-19 остаточной вакциной AstraZeneca (Covishield). Видео процесса прививки он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Есть остаточная вакцина. Вакцинируюсь. Я сейчас нахожусь в Центральной городской клинической больнице. Именно здесь сейчас медработники проходят вакцинацию. Дал публичное согласие о вакцинации", - отметил мэр города.
Марцинкив назвал вакцинацию-эффективным методом борьбы с коронавирусом и считает, что стоит собственным примером показывать государственную позицию и соблюдать все необходимые карантинные меры.
Кроме того, он призвал граждан не бояться вакцинации.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен разрешить использовать остатки вакцин от коронавируса для украинцев вне общей очереди для того, чтобы избежать утилизации препарата.