Массовое отравление на Прикарпатье: Госпитализированы 13 человек, среди них есть дети

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Состояние пострадавших стабильное

Полицейские Ивано-Франковской области устанавливают обстоятельства массового отравления граждан, что произошло в частной усадьбе в Надворнянском районе. Об этом информирует пресс-служба полиции Прикарпатья.

"Правоохранители установили, что в медицинское учреждение 7 июля обратились 12 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и один взрослый мужчина с диагнозом: пищевая токсикоинфекция.

На сегодня все госпитализированы, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, ранее в Ивано-Франковском районе зафиксировали массовое пищевое отравление, в результате чего в больницу попали 11 человек.

Позже в Центре общественного здоровья Минздрава рассказали, что массовое отравление людей в Ивано-Франковской области произошло во время празднования выпускного вечера.