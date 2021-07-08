Массовое отравление на Прикарпатье: Госпитализированы 13 человек, среди них есть дети
Состояние пострадавших стабильное
Полицейские Ивано-Франковской области устанавливают обстоятельства массового отравления граждан, что произошло в частной усадьбе в Надворнянском районе. Об этом информирует пресс-служба полиции Прикарпатья.
"Правоохранители установили, что в медицинское учреждение 7 июля обратились 12 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и один взрослый мужчина с диагнозом: пищевая токсикоинфекция.
На сегодня все госпитализированы, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Ивано-Франковском районе зафиксировали массовое пищевое отравление, в результате чего в больницу попали 11 человек.
Позже в Центре общественного здоровья Минздрава рассказали, что массовое отравление людей в Ивано-Франковской области произошло во время празднования выпускного вечера.