КПП и температурный скрининг: На Прикарпатье усиливают карантин с 26 февраля

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В частности организуются КПП на въезде и выезды из области

Во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был введен красный уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 00:00 часов 26 февраля 2021 года. Об этом сообщает министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Также комиссия поручила Ивано-Франковской областной государственной администрации организовать контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области и обеспечить проведение температурного скрининга, опросы лиц на предмет наличия в них респираторных симптомов, дежурство бригад экстренной медицинской помощи, работников национальной полиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При наличии у лица респираторных симптомов или повышенной температуры тела организовать направление таких лиц в учреждения здравоохранения области для проведения дифференциальной диагностики.

"Главам Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций: Проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных объединенных территориальных общинах и принять, в случае необходимости, дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий; Рассмотреть возможность дополнительного развертывания коек в учреждениях здравоохранения на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечения их кислородными точками", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области рассматривают вариант усиления карантинных ограничений в условиях красной зоны.