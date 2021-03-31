Довыборы в ВРУ: На 87 округе работа комиссии заблокирована уже второй день

Фото из открытых источников

Подсчет голосов прекращен из-за отсутствия кворума

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что на 87 округе в Ивано-Франковской области уже вторые сутки приостановлен подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду. Об этом он рассказал во время заседания ЦИК.

"Сейчас привлечено внимание к ситуации с установлением итогов голосования в одномандатном избирательном округе №87. К сожалению, там уже вторые сутки заблокирована работа окружной избирательной комиссии, в том числе и из-за отсутствия кворума", - отметил Диденко.

Новости по теме: Верховная Рада назначила выборы мэра Харькова на 31 октября

Кроме этого, он уточнил, что могут заменить тех членов ОИК, которые игнорируют ее заседания. ЦИК сегодня второй раз получила представление об изменении состава комиссии и удовлетворила его, ведь назначенные накануне члены так и не смогли приступить к работе.

Согласно промежуточным результатам голосования в этом округе побеждает Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 31,3% голосов, следом идут Руслан Кошулинский ("Свобода") - 28,88%, и Александр Шевченко ("За будущее") - 28,73%.

Новости по теме: Довыборы в Раду в Донецкой области: ЦИК назвала окончательного победителя

Напомним, накануне в городе Надворной Ивано-Франковской области поступило сообщение о заминировании ОИК по 87-му избирательному округу во время проведения подсчетов результатов довыборов в Верховную Раду Украины.