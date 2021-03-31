Довыборы в ВРУ: На 87 округе работа комиссии заблокирована уже второй день
Подсчет голосов прекращен из-за отсутствия кворума
Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что на 87 округе в Ивано-Франковской области уже вторые сутки приостановлен подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду. Об этом он рассказал во время заседания ЦИК.
"Сейчас привлечено внимание к ситуации с установлением итогов голосования в одномандатном избирательном округе №87. К сожалению, там уже вторые сутки заблокирована работа окружной избирательной комиссии, в том числе и из-за отсутствия кворума", - отметил Диденко.
Кроме этого, он уточнил, что могут заменить тех членов ОИК, которые игнорируют ее заседания. ЦИК сегодня второй раз получила представление об изменении состава комиссии и удовлетворила его, ведь назначенные накануне члены так и не смогли приступить к работе.
Согласно промежуточным результатам голосования в этом округе побеждает Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 31,3% голосов, следом идут Руслан Кошулинский ("Свобода") - 28,88%, и Александр Шевченко ("За будущее") - 28,73%.
Напомним, накануне в городе Надворной Ивано-Франковской области поступило сообщение о заминировании ОИК по 87-му избирательному округу во время проведения подсчетов результатов довыборов в Верховную Раду Украины.