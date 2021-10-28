Жуткий, страшный и нереально дорогой: Эксперты дают неутешительный прогноз на этот отопительный сезон

Отопительный сезон в Киеве Фото из открытых источников

Сложная ситуация возникла в стране из-за того, что украинская власть не участвует напрямую в преодолении энергокризиса, утверждают они

Прогноз на отопительный сезон 2021/22 годов - неутешительный. Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алина Логозяк предполагает, что он будет жуткий, страшный и нереально дорогой.

"Ситуация с отоплением в принципе по всей Украине плачевная. Потому что мы боремся уже очень длительное время за многоквартирные дома и все безрезультатно. У нас на сегодня дома с собственными котельными они не включены, потому что те договора, которые предлагал "Нафтогаз", он является единственным монополистом, то есть никому другому не дают стоимость 8 грн. Она идет мало того, что не на весь объём, который необходим дому и идет по 100% предоплате.

Дома, которые на центральном отоплении подключили, не все полностью, но подключение идет и уже многие дома теплые. Включить краник это одно, а получить платежку в 10-х числах ноября – это другое. Мерам нужно будет датировать это все. Но это все настолько на сегодня сложно и это неподъёмно для местных бюджетов. Поэтому я ожидаю большой пик, когда выйдут первые квитанции, когда будет достаточно холодно и люди не смогут экономить, жить с обогревателями, кондиционерами, потому что они уже не будут справляться", - отметила она.

Также Логозяк прокомментировала ситуацию с детскими садами, школами и бюджетными организациями.

"Что касается садиков, школ и бюджетных организаций, которые автоматически по меморандуму подписали на 16,50 грн – я знаю точно, что 80% этих учреждений не готовы подписываться на даже 16,50 грн. Потому что они понимают, что к концу отопительного сезона у них будут уже 10-ти млн долги. Директора прекрасно понимают, что брать на себя ответственность за эти бюджетные учреждения очень сложно за такие деньги, потому что потом будут требовать все равно с них эти оплаты, а взять их им будет негде", - подчеркнула эксперт.

По её словам, украинская власть не участвует напрямую в этих всех вопросах, поэтому отопительный сезон будет тяжелый и очень дорогой.

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Напомним, Кабинет министров Украины запретил отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, несмотря на мировой энергетический кризис, Украина в силах стабильно пройти отопительный сезон.