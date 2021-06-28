Жители ОРДЛО с 2014 года не получили 900 миллиардов гривен пенсий, - Лазебная

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В то же время, потери поступлений в Пенсионный фонд за этот же период равны 141 миллиарду гривен

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий с 2014 года не получили по меньшей мере 900 миллиардов гривен пенсий. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

"Расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014 года по октябрь 2020 года составляет почти 900 миллиардов... Это те деньги, если бы ничего не произошло, мы людям выплачивали бы пенсии. Но ведь мы не знаем, живы ли те люди, где они, кто они. Вот это то, что я говорила, что было до войны 1278 тысяч пенсионеров в Донецкой и в Луганской областях.

Но мы знаем и другую цифру, потери поступлений в Пенсионный фонд вследствие оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей также за период с августа 2014 года по май 2021 года. Это 141 миллиард гривен. Это потери государства. И человеческие, и экономические", - отметила глава Минсоцполитики.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для решения вопроса выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса можно ввести удаленную идентификацию.