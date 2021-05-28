Желание Кабмина обложить налогом автомобили среднего класса ударит по авторынку Украины, - эксперты

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Эксперты сетуют, что со снижением граничной цены налогообложения еще больше украинцев будут "переключаться" на покупку заграничных б/у авто

Правительство намерено снизить порог налога "на роскошь", обязав владельцев авто стоимостью свыше 1,2 млн грн платить в госказну по 25 тыс. в год. Таким образом, под действие налога могут попасть популярные в Украине автомобили среднего ценового сегмента. Эксперты при этом предупреждают - инициатива ударит по автомобильному рынку страны. Об этом в материале "Роскошный "средний" класс: Какие автомобили будут облагать налогом в 25 тыс. грн" на сайте 112ua.tv пишет Ирина Шостак.

То есть, если раньше плательщиками транспортного налога были владельцы Ferrari, Rolls-Royce, Maserati, Aston Martin или Bentley, то сейчас их ряды могут пополнить собственники Toyota RAV4, Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Honda CR-V и многих других популярных среди украинцев моделей.

"Цены на большинство обычных кроссоверов уже перешагнули отметку в 1 млн грн. То есть этот налог будет применяться к машинам "среднего" класса, что абсолютно не будет стимулировать украинцев к покупке новых авто", - объясняет в комментарии 112ua.tv гендиректор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий.

112ua.tv По словам эксперта, со снижением граничной цены налогообложения еще больше украинцев будут "переключаться" на покупку заграничных б/у авто, что грозит сокращением объема рынка и снижением поступлений в госказну из таможни.

"Попасть под это налогообложение могут не только новые автовладельцы, но и те, кто, покупая машину не совсем как "элитную", не подозревал, что за нее придется ежегодно выплачивать налог стоимостью почти тысячу долларов", - отмечает автор материала.

Эксперты отрасли также подчеркивают, что подобные изменения в налогообложении противоречат тезисам власти о повышении дохода граждан.

"Выходит, что позволить себе купить авто стоимостью выше 43 тыс. долл. - роскошь. О каком тогда увеличении уровня доходов украинцев говорят в правительстве? Минфин попросту ищет любые возможности для того, чтобы обложить людей дополнительным налогом", - отмечает в комментарии 112ua.tv экономист Олег Пендзин.