Зеленский подписал законы об отмене НДС при ввозе электромобилей

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Эти законы вступают в силу с 1 января 2022 года.

Президент Владимир Зеленский подписал законы №1660-ІХ и №1661-ІХ, принятые Верховной Радой 15 июля, имеющие целью стимулировать развитие отрасли экологического транспорта и предусматривающие налоговые преференции, в частности отмену налога на добавленную стоимость при ввозе в Украину электромобилей. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, к 1 января 2026 года освобождаются от НДС операции по ввозу и поставке транспортных средств, оснащенных электродвигателями, а также новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающие исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе.

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Кроме этого, до 1 января 2031 года освобождается от обложения НДС и ввозной пошлиной импорт в Украину ряд товаров предприятиями, которые создают или модернизируют свои производственные мощности для создания указанных выше транспортных средств. Однако это правило не применяется к товарам из России и неподконтрольным территориям.

Как отмечается, до 31 декабря 2035 года освобождается от налогообложения прибыль предприятий, которые производят указанные транспортные средства, а также электродвигатели, литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы и зарядные устройства к ним при условии направления высвобожденных средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области электрического транспорта, создание или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года.