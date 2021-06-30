Зеленский подписал закон об увеличении пенсий чернобыльцам
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение пенсий для пенсионеров-чернобыльцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц", - говорится в сообщении.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключение ряда положений, которые вступят в силу с 1 июля 2021-го, среди которых:
- положение о минимальных размерах пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания;
- пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;
- введение государственной адресной помощи к пенсии.
Согласно документу, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, выплачивается полностью и не зависит от заработной платы, других пенсий или иных доходов.
Граждане, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и в результате получили инвалидность, получат право на государственную пенсию в размере пятикратного размера от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2021 года.
Так, выплаты для "чернобыльцев", получивших в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:
- для первой группы - 16 080 грн;
- для второй группы - 12 987 грн;
- для третьей группы - 8 917 грн.
Напомним, днем ранее Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила законопроект №4555, которым предусматривается рост пенсии для пенсионеров-чернобыльцев.