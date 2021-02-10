Зеленский подписал закон об "инвестиционных нянь": Что он предусматривает

Владимир Зеленский Офис президента

Инвесторы с крупными инвестициями получат прямой договор с правительством

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "инвестиционных нянь", автором которого он и выступил. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, закон гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.

В документе указано, что общий объем господдержки для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями устанавливают в специальном инвестиционном договоре. Он не должен превышать 30 процентов планового объема значительных инвестиций по инвестпроектам.

Срок реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями не превышает пять лет.

Сопровождение подготовки и реализации таких проектов осуществляет уполномоченное учреждение. Оценку такого проекта уполномоченный орган проводит в течение 60 календарных дней со дня получения документов.

В документе четко прописано, что заявителем на получение такого договора не могут быть юрлица, бенефициарные держатели акций (долей) которых являются резидентами России, и юрлица, которые зарегистрированы в РФ.

Новости по теме: Сотрудничество с МВФ и бизнес-инвестиции: Зеленский назвал ключевые экономические задачи на 2021 год

Ранее глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин сообщал, что в экономике Украины по состоянию на конец 2020 года объем иностранного капитала уменьшился до 49 миллиардов.