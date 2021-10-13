Зеленский подписал закон о стимулировании деятельности фермеров

Фермеры Украины

Согласно документу, фермерским хозяйствам в первые три года после создания предоставляется помощь за счет госбюджета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании деятельности фермерских хозяйств, который Верховная Рада приняла 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Согласно документу, фермерским хозяйствам в первые три года после создания оказывается помощь за счет госбюджета, в частности через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Также помощь может предоставляться за счет местных бюджетов.

На такую помощь могут рассчитывать вновь созданные фермерские усадьбы, семейные фермерские хозяйства, фермерские хозяйства, расположенные в горных населенных пунктах, на полесских территориях, определенных в установленном порядке Кабинетом министров", - отмечается в сообщении.

Согласно закону, правительство должно ежегодно предусматривать в проекте госбюджета средства на поддержку фермерских хозяйств.

"Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления ежегодно в проектах местные бюджеты могут предусматривать средства на поддержку таких хозяйств", - добавили в ОП.

Кроме того, фермерскому хозяйству, председателем которого является лицо в возрасте до 35 лет включительно, предоставляется денежная помощь за счет государственного бюджета.

Напомним, ранее Кабинет министров одобрил проект постановления, которым дал предоставление кредитов под госгарантии малым фермерам на приобретение земли сельскохозяйственного назначения.