live
Новости » Экономика Читати новину українською

Зеленский подписал закон о снижении до 14% НДС для аграриев

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Соответствующий закон ВРУ приняла 17 декабря 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость с операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции" № 1115-IX.  Об этом сообщает Офис президента

Как отмечается, документ предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14%. Это касается операций по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в том числе: крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семена льна, рапса, подсолнечника и других масличных культур.

Новости по теме: Есть план Б: Зеленский заявил, что Украина получит транш МВФ в 2021 году

В Офис президента отметили, что закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций в отрасль и повышение конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства.

"Также реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков к оптимизации налоговых обязательств по НДС по операциям с соответствующей продукцией, что уменьшит потери бюджета и будет способствовать детенизации в сфере аграрного производства", - пояснили в представительстве Зеленского.

Новости по теме: Зеленский назвал вакцину CoviShield одной из лучших в мире

Напомним, ранее член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Ковалев заявил, что снижение ставки НДС для аграрного сектора будет иметь негативные последствия для конечного потребителя, поскольку ударит по ценам – продукты подорожают на 6-15% в зависимости от категории и вида товара.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Передача гостайны "ДНР": В Киеве задержали чиновника ДФС Следствие по основным делам Майдана планируют завершить до конца 2021 года Офис генпрокурора расследует нарушения при назначении Шкарлета В Украине впервые сообщили нардепу о подозрении за "кнопкодавство"

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Необъявленная холодная война: США против Китая |
Вакцина из Индии. Требования от МВФ. Санкции властей | Ток-шоу
Вакцина от Зеленского. Марченко идет в политику. Произвол власти | Ток-шоу
Санкции против оппозиции. Вакцина из Индии - спасение или угроза | Детали дня | 22.02.21
Елена Бондаренко | Ток-шоу