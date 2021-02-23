Зеленский подписал закон о снижении до 14% НДС для аграриев

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Соответствующий закон ВРУ приняла 17 декабря 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость с операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции" № 1115-IX. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, документ предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14%. Это касается операций по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в том числе: крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семена льна, рапса, подсолнечника и других масличных культур.

В Офис президента отметили, что закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций в отрасль и повышение конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства.

"Также реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков к оптимизации налоговых обязательств по НДС по операциям с соответствующей продукцией, что уменьшит потери бюджета и будет способствовать детенизации в сфере аграрного производства", - пояснили в представительстве Зеленского.

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Напомним, ранее член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Ковалев заявил, что снижение ставки НДС для аграрного сектора будет иметь негативные последствия для конечного потребителя, поскольку ударит по ценам – продукты подорожают на 6-15% в зависимости от категории и вида товара.