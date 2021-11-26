Зеленский об отопительном сезоне: Зима придет - это я точно могу обещать украинскому народу

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прохождение отопительного сезона и энергетический кризис в Украине, заявив на вопрос о том, к чему готовиться украинцам этой зимой, что он может точно обещать лишь то, что она наступит. Об этом он сказал во время пресс-марафона в коворкинге "Creative States" на Печерске в Киеве.

"Зима придет - это я точно могу обещать нашему народу. Далее следующие контракты в декабре, мне кажется, дополнительные контракты по углю, здесь кроме нашего личного угля – его не хватает. Мы не импортируем сегодня уголь из России или из Казахстана, к сожалению, потому что там с Казахстаном, например, есть какие-то вопросы связанные с железной дорогой, вопросы по вагонам, которых нет, скажем так. Выход - это корабли", - отметил глава государства.

Кроме того, президент добавил, что в Украине сейчас ситуация с газохранилищами лучше чем была в любой год с 2014 до 2018.

"Не хочется из-за задержания угля жечь газ. Не хочется, потому что мы ограничили коммуналку, но очень не хочется, чтобы мы теряли – это будет стоить очень дорого из-за цены на уголь и из-за цены на газ", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас стоит задача, чтобы не было отключений во время отопительного сезона.

"У нас сегодня "Энергоатом" работает так, как он никогда не работал – 13 блоков атомки из 15 работают. Мы их дополнительно охраняем, потому что знаем, что сегодня все хотят сделать, чтобы была энергетическая дестабилизация в Украине. Могут быть проблемы, какие-то случаи, где-то, что-то временно. Потому что есть технические проблемы - какие-то блоки выходят в ремонт, некоторые вещи принадлежат не нам, а частному сектору. И очень хочу, чтобы те компании, от которых это зависит, чтобы они понимали, что это наша общая ответственность", - резюмировал глава страны.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины запретил отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. Как отмечалось, в стране есть достаточно ресурсов для стабильного прохождения зимы.