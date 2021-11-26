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Зеленский анонсировал реформу ЖКХ, стоимостью 300 млрд гривен

Владимир Зеленский Delfi

Реформа будет проходить в виде термомодернизации многоэтажных домов

Президент Зеленский анонсировал реформу ЖКХ в части термомодернизации многоэтажных домов, которая должна пройти до 2025 года и будет стоить 300 млрд гривен. Об этом он рассказал во время пресс-марафона у коворкинга "Creative States" на Печерске в Киеве.

"Как будет в следующем году (с отопительным сезоном, - ред.) мне, скажу вам так, кажется, что вопрос не в следующем году – у нас сейчас вызов №1, под вопросом 2025 год, когда закончится контракт на транзит газа. Я считаю, что это будет сложный момент, я считаю, что мы должны быстро внедрять реформу термомодернизации – быстро! Сегодня на работу в Офис президента, на работу в Министерство экономики взяты специальные люди, которые будут заниматься только этой реформой. В чем заключается эта реформа - термомодернизация всех многоэтажных домов, она для государства будет стоить 300 млрд грн. Это очень сложная реформа, таких объемов никогда не было. Таких объемов денег на сегодня в Украине нет. Я считаю, что для меня и для будущей власти в принципе это единственный выход и единственная самая важная на сегодня реформа", - сказал он.

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Напомним, во время сегодняшнего пресс-марафона глава государства Владимир Зеленский заявил, что вероятность полномасштабного наступления Российской Федерации сохраняется ежедневно, но украинская сторона готова к любой эскалации.

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