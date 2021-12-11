Зарплата в Украине в 2022 году вырастет из-за трудовой миграции и дефицита сотрудников, а не благодаря повышению минималки, - эксперт по трудоустройству

Фото из открытых источников

Рост зарплат в следующем году в первую очередь будет связан не с ростом минимальной зарплаты на 3%, а с дефицитом работников. Так считает эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина, пишет Анна Пешкова в материале для 112ua.tv.

"Рост зарплаты произойдет и без роста минималки. Их должны будут поднять, потому что трудовую миграцию никто не отменял. Поляки снимают налоговое бремя для тех, кто будет организовывать свои бизнесы у них в стране, в то время как в Украине отменяют предоставление грантов на бизнес для трудовых мигрантов. В то время как у поляков даже наемные работники получали 1 000 злотых, в Украине честный бизнес, который платил налоги и собрал все 8 кг бумаги для предоставления помощи, ничего не получил", - объясняет Пашкина.

В 2020 году дефицит кадров в Украине не был столь серьезным, как в 2021-м, поскольку в связи с закрытыми границами наши трудовые мигранты были вынуждены хотя бы временно вернуться в страну, отмечает эксперт. Сейчас же миграция растет.

Эксперт предполагает, что рост почасовой оплаты труда в Польше будет серьезнее, чем рост минимальной зарплаты в Украине, поэтому украинские работодатели вынуждены будут повышать зарплаты. В то же время эффективность большого числа компаний недостаточна, чтобы платить больше. Поэтому малый и средний бизнес будет становиться все менее привлекательным для соискателя.

Напомним, по состоянию на октябрь, по данным Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 14 тыс. грн. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что среднемесячная заработная плата в следующем году составит 15 258 грн и в декабре 2022 будет достигать более 17 500 гривен.

Детальнее о рынке труда читайте в материале "Вакансий много, но они непривлекательны. Повысят ли вам зарплату в 2022 году?"