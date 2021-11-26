Запуск "Северного потока-2": МВФ подсчитал возможные потери Украины

Северный поток-2 Фото из открытых источников

Доходы снизятся примерно до 1,2 млрд долларов к 2024 году

В Международном валютном фонде осуществили подсчеты, что из-за газопровода "Северный поток-2" ежегодные доходы Украины от предоставления в эксплуатацию своей ГТС снизятся примерно до 1,2 млрд долларов к 2024 году. Об этом говорилось в отчете ведомства.

Как отмечается, в МВФ ожидают, что в 2021 году доход от транзита газа сократится на 40%, а после запуска "Северного потока-2" - продолжит снижаться.

Также позже прогнозируют снижение доходов Украины от транзита до 1,2 миллиарда долларов ежегодно.

При этом, последние пять лет Украина в среднем получала по 2,5 млрд долларов в год от транзита российского газа.

Напомним, что ранее в российском "Газпроме" заявили о готовности к запуску "Северного потока-2".

Однако, из-за решения немецкого регулятора приостановить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложен до марта в будущем году.

В частности консорциум Nord Stream 2 должен создать дочернюю компанию, чтобы продемонстрировать наличие достаточного финансирования и независимости от российской материнской компании, прежде чем период сертификации вновь возобновится.