Запуск "Северного потока-2": Эксперты не исключают, что украинская энергосистема будет работать со сбоями

Виталий Романченко Фото из открытых источников

После запуска объемы транспортировки газа в Украине ее стандартным потоком снизятся, убежден эксперт

Политический аналитик Виталий Романченко заявил, что после запуска "Северного потока-2" объемы транспортировки газа в Украине снизятся, в результате чего энергосистема страны вполне возможно будет работать со сбоями. Об этом он сообщил в эфире "Першого Незалежного".

"Завершается строительство северной ветки "Северного потока-2" и для Украины это возможные потери. Ведь, как только начнут транспортировать газ по "Северному потоку" – снизятся объемы транспортировки газа в Украине ее стандартным потоком. То есть это приведет к тому, что просто украинская энергосистема будет работать с определенными сбоями. Тем более, вы недавно слышали заявление господина Шмыгаля, что Украина закачала или 16, или 18 млрд кубометров газа в южные хранилища. Это газ не для Украины, как правило, его используют для того, чтобы перекрывать дефицит газа в Европе", – прокомментировал он.

Также эксперт отметил, что сейчас ситуация с энергосистемой страны неудовлетворительная из нескольких причин: огромные долги населения за прошлый отопительный сезон, инфраструктурная износ.

"Третий момент – сегодня Шмыгаль заявляет о цене 7,42 грн, и здесь он, и как будто бы правду сказал, но манипулируя цифрами. Это цена, которую получает население непосредственно газа. Если я непосредственно отапливаю свой дом газом, если я непосредственно нагреваю себе воду, чтобы у меня в кране была теплая вода газом, то я буду действительно платить 7,42 грн. Но если я живу в многоквартирном доме, то я не плачу за газ напрямую, я плачу за горячую воду или за тепло в моих батареях, то, которое нагрела теплогенерирующая компания, которая, в свою очередь, купила газ, но уже не по цене 7,42, то есть это совсем другое ценообразование. Понимаете, какова манипуляция цифр? То есть та часть населения, которая живет в многоэтажках – она не будет иметь эту цену", – добавил Романченко.

Как сообщалось ранее, российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" объявила о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Строительные работы закончили 10 сентября.