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Запуск рынка поднимет цены на землю вдвое за 3-5 лет, - Шмыгаль

Укрмедиа

По словам премьер-министра, от реформы выиграют как землевладельцы, так и бизнес

Открытие рынка земли будет способствовать росту цены на землю вдвое в течение первых 3-5 лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Всеукраинском форуме "Украина 30", передает "Укринформ".

"Когда речь идет об открытии рынка земли, это означает установление справедливости. Открытие рынка земли повлечет рост цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет. Таковы наши оценки, таковы оценки экспертов", - сказал глава правительства.

Также он привел данные Министерства экономики, в соответствии с которыми в последние годы общинам в собственность передано более 4 млн гектаров земли оценочной стоимостью около 20 млрд долларов.

Кроме того, премьер подчеркнул, что "от реформы выиграют землевладельцы - около 7 миллионов украинцев, которые имеют земельные участки".

Он также выразил убеждение, что от открытия рынка земли выиграет и бизнес.

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Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 относительно проведения земельной децентрализации. Документом предлагается, в частности, передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

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