Запуск рынка поднимет цены на землю вдвое за 3-5 лет, - Шмыгаль

По словам премьер-министра, от реформы выиграют как землевладельцы, так и бизнес

"Когда речь идет об открытии рынка земли, это означает установление справедливости. Открытие рынка земли повлечет рост цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет. Таковы наши оценки, таковы оценки экспертов", - сказал глава правительства.

Также он привел данные Министерства экономики, в соответствии с которыми в последние годы общинам в собственность передано более 4 млн гектаров земли оценочной стоимостью около 20 млрд долларов.

Кроме того, премьер подчеркнул, что "от реформы выиграют землевладельцы - около 7 миллионов украинцев, которые имеют земельные участки".

Он также выразил убеждение, что от открытия рынка земли выиграет и бизнес.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 относительно проведения земельной децентрализации. Документом предлагается, в частности, передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.