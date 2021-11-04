Запрос аварийной помощи в Беларуси – свидетельство того, что Украина не готова к отопительному сезону, – эксперт

Виктор Суслов

По его словам, без помощи начались бы веерные отключения в стране

Украина запросила аварийную энергетическую помощь у Беларуси, что свидетельствует о неготовности страны к отопительному сезону. Об этом сообщил министр экономики Украины 1997-1998 гг. Виктор Суслов.

"Мы видим очень серьезные проблемы. Даже тот факт, что буквально вчера украинское правительство вынуждено было просить президента Беларуси, которого мы не признаем президентом, об оказании аварийной помощи в части электроэнергии, и Беларусь такую помощь оказала. Это тоже говорит, что к сезону зимнему отопительному мы не готовы", – отметил он.

При этом Суслов подчеркнул, что если бы вчера Беларусь не дала энергию, то в Украине бы уже начались веерные отключения.

"Кстати кое-где по Украине отключения электроэнергии в небольших объёмах уже появляются, это известно. Поэтому если дальше не будет обеспечена устойчивая работа наших электростанций, а обеспечить такую работу очень сложно без угля, хотя и звучат заявления о том, что уголь плывет из Америки, из Казахстана, попросили у Польши, но будет ли там уголь и когда он будет? Надо было же готовить сани летом, естественно", – добавил он.

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Как сообщалось ранее, 2 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны.