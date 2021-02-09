Запасы угля на ТЭС на 43% меньше минимальной нормы

Украинцы стали больше использовать электроэнергию из-за резкого похолодания Фото из открытых источников

Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической

По состоянию на 8 февраля запасы угля на теплоэлектростанциях на 43% меньше минимально необходимого уровня и составляют 384,4 тысячи тонн. Об этом говорится на сайте Укрэнерго.

В компании отмечают, что "ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической".

На конец недели, по сравнению с началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились на 18% (-52,9 тыс. тонн), тогда как антрацитового практически не изменились (+0,5 тыс. тонн).

С начала ноября 2020 года запасы уменьшились в 6,5 раза до 384,4 тыс. тонн. Из них газового угля уменьшились в 8,9 раза до 240 тыс тонн, антрацитового – в 2,5 раза до 144,4 тыс. тонн.

Около 49% запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточено лишь на двух ТЭС – Луганской и Славянской.

Для балансировки энергосистемы энергоблока теплоэлектростанции ПАО "Центрэнерго" работают на газе, также осуществляется импорт "электроэнергии в ОЭС Украины, которым частично компенсируется дефицит генерирующих мощностей на ТЭС и АЭС".

В Укрэнерго добавили, что эксплуатация ГЭС Днепровского каскада проводится с максимальной экономией гидроресурсов, чтобы иметь возможность увеличить производство гидрогенерации.

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Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 25 января запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций составляли 455 тысяч тонн, что не может гарантировать энергетическую безопасность страны и является историческим минимумом.