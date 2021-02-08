Запасы угля на электростанциях закончатся на следующей неделе, КМУ подал план веерных отключений, – экс-министр

Виктор Суслов из открытых источников

Происходит кризис в тепловой энергетике на фоне кризиса в атомной энергетике, заявил Виктор Суслов

На украинских электростанциях иссякают запасы угля. Правительство представило план веерных отключений электроэнергии. В Украине начинается самая недооцененная беда – дестабилизация энергетики ставит крест на любых надеждах на инвестиции в производственную сферу.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, "NewsОne" и "112 Украина" заявил министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

Гость студии отметил, что Кабмин своевременно не позаботился о том, чтобы были надлежащие запасы угля на электростанциях.

"Выяснилось вдруг, что правительство не позаботилось о запасах угля на электростанциях. Сейчас эти запасы исчерпываются. Предполагается, что на следующей неделе они закончатся, и, по сообщениям в СМИ, читаем, что правительство подало уже план веерных отключений", – сказал Виктор Суслов.

Бывший министр объяснил, почему не хватило угля и какими могут быть результаты дестабилизации энергетики.

"Мы гордились тем, что в 2017 году мы же перекрыли легальные поставки угля из так называемых ОРДЛО, и эти поставки очень поддерживали тепловую енергетику. Сейчас этих поставок нет. точно так же, как нет обещаного южноафриканского угля, и даже уголь с Пенсильвании, насколько я знаю, обещанный Порошенко, тоже не поступает. Поэтому кризис в тепловой энергетике на фоне кризиса в атомной энергетике, где целый ряд блоков остановлен на ремонт и там своевременно эти ремонты не выполняются, поэтому начинается самая большая беда недооцененная - дестабилизация энергетики ставит крест на любых надеждах на любые инвестиции в производственную сферу", – предостерег Виктор Суслов.

Он добавил, что сейчас от веерных отключений Украину спасает импорт электроэнергии из Беларуси и РФ.

Как сообщал главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, в Украине по состоянию на 25 января запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций составляли 455 тысяч тонн, что не может гарантировать энергетическую безопасность страны и является историческим минимумом.

Напомним, после блокировки "112 Украина", "NewsOne" и ZIK вещание телеканалов в эфире можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK можно смотреть здесь: