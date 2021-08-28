Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли 18 млрд кубометров
Максимум газа в подземных хранилищах страны был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров
На сегодня запасы газа в подземных хранилищах Украины составляют 18 млрд куб.об.. Это на 18% (на 2,71 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Как известно, ранее Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021/22 года и его прохождению.
Планом предусмотрено на 15 октября 2021 года наличие природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021/22 года, в том числе обеспечения нужд бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 17 млрд куб. метров.
Максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров.
После этого Украина начала отбор газа. Закачка газа началась 30 апреля 2021 года.
Минимум в хранилищах составил 15,29 млрд кубометров.
Напомним, ранее мы писали, что из-за низкой активности производителей тепла по заключению трехлетних соглашений на закупку природного газа своевременный старт отопительного сезона в Украине находится под угрозой.
Угроза срыва существует из-за низкой активности производителей тепла по заключению трехлетних соглашений на закупку природного газа.