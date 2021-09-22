Запад настаивает на снижении расходов на Пенсионный фонд, – эксперт

Юрий Корольчук Фото из открытых источников

По его словам, задача МВФ – минимизация расходов на все другие сферы, существующие в Украине, которые являются затратными

В Украине постоянно есть давление на Пенсионный фонд со стороны Международного валютного фонда по поводу снижения расходов. Об этом в эфире "Першого Незалежного" сообщил политический эксперт Юрий Корольчук.

"Ситуация в отношении тех людей, которые сегодня являются пенсионерами, ухудшается в плане того, что постоянно есть давление со стороны Международного валютного фонда о том, чтобы сокращать выплаты именно на Пенсионный фонд, чтобы пытаться выводить расходы на другие. Откуда появляются мысли, что надо вкладывать средства в какие-то негосударственные пенсионные фонды. Над этим, кстати, активно работает в Украине много разных компаний", – сказал он.

Кроме того, задачей МВФ Корольчук называет минимизацию расходов на все другие сферы, существующие в Украине, которые являются затратными.

"У нас затратная часть в Пенсионный фонд, у нас большая часть пожилых граждан. Проблема в том, что действительно население, которое является младшим, грубо говоря, до 40 лет, оно точно не может рассчитывать уже на солидарную пенсионную систему, ту, которая сейчас есть. Их всех будут выдавливать в сторону частных пенсионных фондов", - добавил эксперт.

Новости по теме: Марченко: Пенсионная реформа в Украине должна проходить поэтапно

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров в проекте государственного бюджета на 2022 год хочет увеличить финансирование Пенсионного фонда и провести индексацию всех пенсий с 1 марта.