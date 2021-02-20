Закон об образовании не имеет финобеспечения на повышение зарплаты учителя, - Минфин

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Минфин не против повышения уровня социального обеспечения учителям, но надо понять, может ли государство себе это позволить

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев заявил, что закон Украины "Об образовании" не имеет финансового обеспечения в части необходимости поднятия уровня наименьшего должностного оклада учителя до четырех прожиточных минимумов. Об этом он сказал в интервью газете "Образование Украины".

По его словам, Министерство финансов не против повышения уровня социального обеспечения всем гражданам, но надо понять, может ли государство позволить себе это все реализовать.

"В Законе Украины "Об образовании" прописано, что должны поднять уровень наименьшего должностного оклада до четырех прожиточных минимумов, в другой статье речь идет о трех минимальных заработных платах. Мы обращали внимание, что цена вопроса – около 400 млрд гривен, а после повышения "минималки" – значительно больше. Есть ли у государства возможность это профинансировать? В то же время в стране есть и медики, например, которым в связи с пандемией COVID-19 тоже надо повышать зарплату. В конце концов, есть пенсионеры с небольшой пенсией", – отметил Ермоличев.

Также он добавил, что зарплата учителя зависит от многих составляющих: есть должностной оклад и различные виды надбавок, общее количество которых может "набегать" до 40%.

"Мы неоднократно поднимали вопрос перед МОН: надо изменить подход к формированию заработной платы. Основная ее часть должна быть именно окладом. Чтобы ни директор учреждения, ни управление образования не могли решать, платить надбавку или нет. В таком случае молодой учитель будет получать больше, чем сейчас", – подчеркнул замминистра.

В то же время он отметил, что Министерство финансов не просто экономит, поскольку государство предоставляет существенные ресурсы для поддержки школ.

"За последние годы направлены около 10 млрд капитальных расходов. В госбюджете на 2021 год соответствующие расходы даже увеличены: выделили средства и на программу "Способная школа для лучших результатов", и на Новую украинскую школу, и другие программы. Даже в условиях пандемии государство понимает, что образование является базовой основой развития страны. Однако должны эти средства использовать эффективно. Поэтому крайне важно осуществлять системный анализ", – сказал Ермоличев.

По его убеждению, одним из показателей качества обучения являются результаты ВНО.

"По информации Украинского центра оценивания качества образования, в 2020 году только 38% выпускников сдали тестирование по украинскому языку на начальном и среднем уровнях, 47% абитуриентов на этом уровне сдали историю Украины, 58,2% – математику. Это очень низкий показатель качества образования. Да, мы готовы дискутировать над увеличением расходов, но следует одновременно повышать качество сформированных компетенций. Будем откровенными: ученики малокомплектных школ получают худший уровень знаний, чем ученики крупных школ, где лучшая материально-техническая база и педагоги имеют больше возможностей повышать квалификацию", – отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров утвердил новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, решение об увеличение зарплаты учителям на 20% – является взвешенным и подкрепленным имеющейся финансовой ситуацией страны. В этом году для выплаты заработной платы учителям выделили почти 100 млрд гривен.